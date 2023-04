Atp Houston 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 3 aprile

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Houston 2023 della giornata di lunedì 3 aprile. Come da tradizione l’ultimo dei tornei oltreoceano prima di trasferirsi tutti in Europa sarà a Houston, che ospita un evento su terra rossa. Unica testa di serie impegnata in questo primo giorno della settimana è Jason Kubler, che nella sessione serale sfiderà un veterano come Fernando Verdasco. Da seguire Kovacevic, tennista di casa in buona crescita negli ultimi mesi: affronterà Brouwer nella serata italiana. Di seguito il programma completo.

STADIUM COURT

Ore 21:00 – Galan vs Zhang

a seguire – Kovacevic vs Brouwer

Non prima dell’01:00 – (WC) Verdasco vs (6) Kubler

a seguire – Johnson vs Bagnis

COURT 3

Ore 22:00 – Kudla vs (Q)