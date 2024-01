Napoli: Meret out per 20-30 giorni per una lesione di secondo grado

Alex Meret, portiere del Napoli, nonostante un problema fisico è rimasto tra i pali nell’ultima sfida di Serie A con il Monza e ha parato il rigore calciato da Pessina.

L’estremo difensore ha poi lasciato il posto a Nikita Contini, terzo nelle gerarchie. Gollini, secondo portiere dei partenopei, non era stato convocato per un dolore alla caviglia sinistra. Quest’ultimo oggi è tornato ad allenarsi col resto della squadra.

Meret si è sottoposto agli esami strumentali per stabilire l’entità dell’infortunio al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno. È risultata una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso della gamba sinistra (parte inferiore della coscia). I tempi di recupero sono stimati in circa 20-30 giorni e salterà le partite di campionato con Torino e Salernitana. Probabilmente sarà out anche per la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Fiorentina, e sarebbe in dubbio per un’eventuale finale.