Napoli, Meluso: “Siamo consapevoli della nostra forza, Kvaratskhelia sta migliorando”

Il ds del Napoli Meluso è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida con il Real Madrid, valida per la seconda giornata dei gironi di Champions League 2023/2024: “Siamo consapevoli della nostra forza e della nostra qualità. A Rudi Garcia è servito un po’ di tempo per trovare i meccanismi per far girare al meglio la squadra. Kvaratskhelia si è sbloccato contro l’Udinese. Sta tornando ai livelli della scorsa stagione. Tutti danno il massimo in campo”.