Celtic-Lazio, Immobile: “I risultati presto arriveranno. Castellanos ci darà una mano”

“Le critiche? Ci sono rimasti male più mio fratello e mia moglie, loro sono sentimentali e ci tengono a quel che faccio. La loro reazione non era riferita al mister e nemmeno ai tifosi della Lazio. Parabola discendente? La mia ancora non inizia a scendere, mi sento come quando ho vinto la Scarpa d’oro”. Lo ha detto l’attaccante e capitano della Lazio, Ciro Immobile in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Celtic in Champions League. “Mi fido molto dei miei compagni, mi fido di quello che mi dimostrano e so quello che possiamo dare. I risultati presto arriveranno – ha detto -. Loro sono una squadra forte, che sa giocare a calcio, diversa dalle squadre anglosassoni. Sarà una partita difficile da affrontare. Per quanto riguarda il gol, ne ho fatti tantissimi e ho vissuto anche momenti difficili, e grazie alla squadra so che ne uscirò. Quindi quando torneremo a creare sono sicuro che tornerò a fare gol, e anche tanti”. E su Castellanos: “Taty è intelligente, ho visto fin da subito la sua volontà di imparare. Sono convinto che ci darà una mano, così come gli altri ragazzi nuovi”.