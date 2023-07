Napoli, Meluso: “Osimhen? Se lo teniamo gran cosa, pochi come lui”

Il nuovo direttore sportivo Mauro Meluso si presenta in conferenza stampa. Dal ritiro di Dimaro, il presidente De Laurentiis ha affermato di aver scelto il suo profilo assieme all’ad Chiavelli e con il capo scouting Micheli. Poi, il nuovo dirigente è stato subito incalzato dalle domande sul mercato. La questione più importante riguarda il futuro di Osimhen. “Sono appena arrivato, se riusciamo a tenerlo so che è una gran cosa perché fa la differenza e come lui ce ne sono pochi. Valuteremo piano piano con tutti i dirigenti, tutte le decisioni si prendono insieme. Kim? Micheli e Chiavelli non sono stati con le mani in mano, sicuramente andrà sostituito e ci lavoreremo“.

“Dobbiamo fare riunioni e capire bene dove migliorare e cosa tenerci ben stretto, sono arrivato davvero da pochi giorni e non ho ancora preso pienezza del mio ruolo – prosegue Meluso – Gli scout ed io stesso cerchiamo sempre qualcosa di importante, sono rimasto fermo nell’ultimo periodo ma ho girato e sono stato in giro. Cosa mi ha colpito di Napoli? La gente ti fa sentire importante e aumentano le responsabilità. La società ha lavorato benissimo, in 10 anni ha fatto più punti di tutti dietro la Juventus e lo scudetto è il coronamento del percorso”.