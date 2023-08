Napoli, Mario Rui apre alla cessione: ha già informato De Laurentiis e Garcia

Mario Rui potrebbe lasciare il Napoli in questa sessione di calciomercato. Alla base di questa decisione del terzino portoghese, pedina fondamentale nell’11 di Spalletti che ha vinto lo scudetto, ci sarebbe una divergenza con la società in merito al prolungamento contrattuale. La situazione è infatti in fase di stallo e, secondo l’entourage del calciatore, la società avrebbe disatteso un impegno sul rinnovo. Nonostante il contratto sia in scadenza nel 2025, Mario Rui sarebbe disposto ad essere ceduto già in questi mesi ed ha informato il presidente Aurelio De Laurentiis e il tecnico Rudi Garcia.