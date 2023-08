Nba, Scoot Henderson assicura: “Vincerò il premio di rookie dell’anno”

“Voglio vincere il premio di rookie dell’anno e lo vincerò“. A dirlo non è la prima scelta del Draft Nba Victor Wembanyama, favorito per i bookmakers, bensì Scoot Henderson. Il nuovo cestista dei Portland Trail Blazers, selezionato con la terza chiamata, ha rilasciato un’intervista a ‘The Playmaker‘ in cui ha ribadito le proprie ambizioni e la sicurezza nei suoi mezzi: “Voglio diventare uno dei migliori play di sempre e uno dei migliori giocatori“. Ovviamente la strada è ancora molto lunga e innanzitutto dovrà pensare a fare del suo meglio all’esordio nella lega. Tuttavia l’obiettivo di rookie dell’anno non è utopistico e già le prime gare daranno le prime indicazioni sull’andamento della stagione. Oltre a Wembanyama, un altro serio contendente – infortuni permettendo – sarà Chet Holmgren, seconda favorito quote alla mano. Poco male per Henderson, che evidentemente non teme la concorrenza ed è più determinato che mai ad imporsi.