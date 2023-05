Napoli, Maradona jr: “Scudetto non è riscatto sociale. Avrei voluto abbracciare mio papà”

“Esplodere di gioia è stato un momento meraviglioso. Ho pianto tanto ma è giusto che sia così. Siamo tornati campioni ma la cosa bella è come lo siamo diventati. Abbiamo asfaltato tutto e tutti distruggendo record su record. Non è un riscatto sociale, Napoli ha una grande storia e il calcio è parte di questa storia. Ma come napoletano non ho bisogno di uno scudetto per riscattarmi”. Queste le parole di Diego Maradona jr, figlio del Pibe de Oro, a Sky Sport, il giorno dopo la vittoria del terzo scudetto del Napoli.

“Il pensiero che ho avuto per papà? Gli ho detto ‘Peccato che non sei qui”. E’ triste non avere avuto papà accanto e non abbracciarlo, meritava di vedere uno scudetto e che il Napoli tornasse campione con lui allo stadio. Mi piace pensare che attraverso i miei occhi lui abbia rivisto il Napoli campione, mi auguro sia successo ieri”, ha proseguito. “Questa è una squadra meravigliosa e me ne accorsi subito. Con Simeone andammo una volta a cena insieme e gli dissi ‘hai fatto bene a venire qui. Questa sarà una stagione diversa dalle altre”‘.

Poi entra maggiormente nei dettagli sui protagonisti di questa straordinaria impresa: “Spalletti ha dimostrato di essere l’allenatore più forte, gli voglio bene. Il grande merito di questo scudetto ce l’hanno Spalletti e Giuntoli, nonostante abbiano visto andar via tanti giocatori li hanno rimpiazzati in maniera corretta. È una persona meravigliosa, bello che abbia potuto vincere il suo primo scudetto nella sua città. Kvara? non si permetta di andare via, deve stare qui almeno un altro paio di anni. Napoli ti ama. E chi va via da Napoli piange. Tutti possono aspettare.”