Eurobasket Women 2023, le 24 convocate azzurre per il raduno. Ufficializzati cinque test amichevoli

Si avvicina l’appuntamento con il Women’s EuroBasket 2023, in cui le azzurre andranno a caccia di un risultato di rilievo anche in chiave olimpica. Le prime sei squadre del Campionato Europeo accedono infatti al torneo Preolimpico, in programma a febbraio 2024 in previsione dei Giochi di Parigi. Lo staff tecnico dell’Italia ha ufficializzato l’elenco delle 24 atlete inserite nella lista FIBA, da cui poi usciranno le 15 giocatrici che disputeranno la manifestazione. La squadra si radunerà il 16 maggio al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa, per poi spostarsi a Pordenone dal 28 maggio. Sono cinque i test amichevoli in programma in questo mese di preparazione: il 24 e il 25 maggio prime amichevoli con Cina e Spagna al torneo di Vigo, 3 e 4 giugno le sfide con Croazia e Grecia ad Atene e poi l’ultimo impegno a Pordenone l’11 giugno contro la Germania.

Poi avverrà il trasferimento in Israele, dove le nostre giocatrici scenderanno in campo nei tre incontri della fase a gironi: l’esordio avverrà il 15 giugno alle ore 14.00 italiane contro la Repubblica Ceca (le 15.00 in Israele). Il 16 si torna in campo alle 14.30 per sfidare le padrone di casa di Israele e il 18 ultimo impegno del girone contro il Belgio alle ore 14.15.

LE CONVOCATE

Olbis Andrè 1998 Centro Virtus Bologna

Beatrice Attura 1994 Playmaker Ragusa

Martina Bestagno 1990 Centro Schio

Sierra Campisano 1997 Centro Schio

Debora Carangelo 1992 Playmaker Sassari

Lorela Cubaj 1999 Centro Umana Venezia

Martina Fassina 1999 Guardia Umana Venezia

Martina Kacerik 1996 Guardia Campobasso

Jasmine Keys 1997 Ala Schio

Sara Madera 2000 Ala Umana Venezia

Maria Miccoli 1995 Centro Lucca

Giulia Natali 2002 Guardia Lucca

Francesca Pan 1997 Guardia Umana Venezia

Ilaria Panzera 2002 Guardia Geas Sesto San Giovanni

Silvia Pastrello 2001 Ala San Martino di Lupari

Elisa Penna 1995 Ala Schio

Elisa Policari 1997 Guardia Faenza

Nicole Romeo 1989 Playmaker Ragusa

Mariella Santucci 1997 Playmaker Umana Venezia

Laura Spreafico 1991 Guardia Gernika Bizkaia

Valeria Trucco 1999 Ala-Centro Geas Sesto San Giovanni

Costanza Verona 1999 Playmaker Schio

Matilde Villa 2004 Playmaker Umana Venezia

Cecilia Zandalasini 1996 Ala Virtus Bologna