Napoli, Lobotka interrompe l’allenamento: dolore al ginocchio sinistro

Primo giorno di allenamento per il Napoli a Castel di Sangro. Come riporta il club, il gruppo azzurro dopo una prima fase di attivazione a bordo campo e lavoro atletico ha svolto esercitazione tecnica con finalizzazione nelle porte piccole. In particolare, c’è da monitorare lo stato di salute di Stanislav Lobotka, uscito anzitempo per dolore da sovraccarico al ginocchio sinistro, mentre Mario Rui ha fatto terapie. Al Patini domani amichevole contro la squadra turca dell’Hatayspor alle ore 18.30.