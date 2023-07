Atp Umago 2023: programma e orari semifinali sabato 29 luglio con Arnaldi e Sonego

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco delle semifinali di sabato 29 luglio con Arnaldi e Sonego in campo al torneo Atp di Umago 2023. Sulla terra rossa croata gli azzurri in campo sono ben due e cercano entrambi il pass per la finale: ci proverà alle ore 18.30 Matteo Arnaldi contro Popyrin, alle 21 ancor più ostico l’impegno di Lorenzo Sonego contro Wawrinka. Di seguito ecco la programmazione.

GORAN IVANISEVIC STADION

non prima delle ore 18.30 (7) Arnaldi vs Popyrin

non prima delle ore 21 Wawrinka vs (2) Sonego