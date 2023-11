Napoli, L’Equipe insiste: “Tudor sarà il prossimo allenatore, biennale da luglio 2024”

Walter Mazzarri è diventato ufficialmente l’allenatore del Napoli, con contratto però fino al termine della stagione. Il tecnico livornese ha superato in extremis Igor Tudor, che però secondo L’Equipe, prestigioso quotidiano francese, arriverà comunque a sedere presto sulla panchina partenopea. L’accordo con De Laurentiis, infatti, non sarebbe affatto saltato, ma i due avrebbero preferito evitare il subentro in corso per diverse ragioni, prima fra tutte una squadra non costruita su dettami tecnico-tattici del mister croato. Il presidente, però, sarebbe ben contento di accogliere Tudor come prossimo allenatore e allora i media transalpini spingono per la soluzione secondo la quale, dopo il traghettatore livornese, toccherà all’ex Udinese e Verona prendere le redini del Napoli con un biennale pronto a partire da luglio 2024.