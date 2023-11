Napoli, al via il Mazzarri 2.0: nella prima esperienza ritorno in Champions ed una Coppa Italia

Il Napoli per ripartire si sta per affidare a Walter Mazzarri. Per la massima, resa famosa dall’intuito e dalla verve poetica da parte di Antonello Venditti, “Certi amori fanno giri immensi, ma poi ritornano..“, Mazzari quando il Napoli ha richiamato c’è stato o comunque ci sarà.

I risultati che arriveranno saranno diretta conseguenza di quello che accadrà e che saranno comunque frutto di ciò che accadrà dagli episodi di campo da qui fino a giugno, ma ciò che bisogna sottolineare attualmente è che Mazzarri, quando De Laurentiis ha chiamato, ha risposto presente. Una scelta difficile, sicuramente coraggiosa, che non tutti avrebbero affrontato.

Il primo Napoli che è approdato in Champions dell’era De Laurentiis era proprio di Walter Mazzarri che prima di arrivare alla tanto desiderata ri-qualificazione in Champions League, ha dovuto passare per una stagione interlocutoria dopo essere subentrato a Donadoni nel 2009.

Nella stagione in cui Mazzarri subentra stabilisce il record di punti per gli azzurri e mette la squadra in Europa League. Nella stagione successiva, con i tre tenori, Hamsik-Cavani-Lavezzi, la musica diventa ancora più armonica ed arriva la qualificazione in Champions League che anche il tecnico inseguiva dopo la parantesi con la Sampdoria di Pazzini-Cassano.

Nella stagione successiva, come detto, il Napoli si approccia dopo tempo alla Champions League in un girone di ferro con Bayern Monaco, Manchester City e Villarreal. Mazzari riesce nell’impresa di portare il Napoli agli ottavi di finale di Champions League, dove Cavani e compagni abbandonano la competizione solo ai supplementari contro il Chelsea.

Il picco più alto dell’era Mazzarri a Napoli arriva nel 2012, in quel di Roma. Nella fantastica scena dell’Olimpico, gli azzurri si prendono il primo trofeo dell’era De Laurentiis, battendo la Juventus per 2-0 con i sigilli di Cavani e di Hamsik.

Ora il ritorno dopo la vittoria dello Scudetto, targato Spalletti, per risollevare l’ambiente dopo i primi mesi di una stagione che sarebbe stata difficile per tanti. Forse, però, il generale ed il normalizzatore Mazzarri è pronto a riportare il Napoli dove merita, puntando su un altro trio diverso da Cavani-Lavezzi-Hamsik, ossia Kvara-Osimhen- Politano.