Napoli-Lecce 0-0, Gotti: “Futuro? Non vedo grandi problemi, ci incontreremo”

Luca Gotti ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Lecce 0-0, match che ha chiuso la stagione sia dei partenopei che dei salentini. Nonostante il pareggio strappato su un campo prestigioso come il Maradona, l’allenatore dei pugliesi non è del tutto soddisfatto: “A fine primo tempo ero molto arrabbiato, perchè il Napoli ci ha concesso molti spazi che non abbiamo sfruttato – spiega Gotti – Abbiamo avuto una buona vitalità, per tutta la partita gli abbiamo dato fastidio e abbiamo avuto la possibilità di fare male. Non posso giudicare il Napoli da fuori, è come vedere un iceberg”.

Parole al miele per Dorgu: “Credo che indosserà maglie importanti, deve stare ancora un po’ nella zona di comfort ma ha tutti i mezzi per diventare un giocatore di alto livello.” Infine Gotti risponde alle inevitabili domande sul suo futuro: “Non vedo grandi problemi, abbiamo visioni comuni a lungo termine. Mai dare nulla per scontato comunque, ora mi godrò qualche giorno il Salento e poi con calma ci incontreremo con grande serenità.”