Basket, Serie A2 2023/2024: Cantù vola in finale playoff, Udine cede all’overtime in gara-4

La cronaca del match tra Apu Udine e Pallacanestro Cantù, sfida valevole come gara-4 delle semifinali playoff del tabellone oro della Serie A2 2023/2024. I lombardi vincono all’overtime per 89-92, chiudono la serie sul 3-1 in proprio favore e quindi raggiungono Trieste nella finalissima che metterà in palio la promozione in A1. Una partita tiratissima quella di stasera, in cui entrambe le squadre hanno avuto le occasioni per portarla a casa. Alla fine però a spuntarla è Cantù, che rimane in corsa per tornare nella massima serie.

La cronaca – Il primo quarto vede l’ottimo approccio di Cantù, che in avvio si porta subito avanti 6-0 sfruttando un ispirato Hickey e Young. Udine fatica a carburare, nonostante i 9 punti di Cannon nei primi dieci minuti, così gli ospiti toccano anche il +9 sull’11-20. Ikangi però suona la sveglia per i padroni di casa, dando il via al controparziale da 9-2 che permette a Udine di accorciare sul 20-22 alla prima sirena. A inizio secondo quarto la rimonta di Udine viene completata da Ikangi e Alibegovic, che mettono le triple grazie a cui i friulani si portano in vantaggio per la prima volta nel match. Una sensazione che dura pochissimo, visto che Burns mette cinque punti in pochi secondi e Hickey supera la doppia cifra personale per il nuovo +6 di Cantù sul 28-34. Ed è proprio Anthony Hickey il protagonista assoluto del primo tempo, con lo statunitense che firma anche i liberi e il canestro del 34-42 portando il suo personale tabellino a quota 18 a metà gara. Le due squadre rientrano così negli spogliatoi per l’intervallo lungo con Cantù in vantaggio 35-45 grazie alla schiacciata di Nikolic pochi istanti prima della sirena.

Al rientro in campo i padroni di casa provano a reagire e inizia a scaldarsi anche la mano di Monaldi, già decisivo in gara-3. La sua tripla vale il -5 sul 42-47 in avvio di terzo quarto, ma la partita vive di parziali e controparziali come le montagne russe. Così Cantù torna a +10, ma poi Udine trova un altro break e si riporta sotto sul 53-56 grazie alla tripla di Caroti. Si decide quindi tutto nell’ultimo quarto, che inizia con gli ospiti in vantaggio 56-60. Monaldi si scatena ancora una volta, le sue tre triple consecutive portano avanti Udine e i friulani arrivano anche a toccare il +6 sul 74-68 con la tripla di Da Ros. Improvvisamente però arriva il 10-0 di parziale di Cantù con Baldi Rossi e Hickey, gli ospiti sembrano poter chiudere e invece Udine trova a fil di sirena il canestro di Alibegovic che vale l’overtime.

Al supplementare le due squadre iniziano alla grande con due triple a testa, poi per oltre due minuti fioccano gli errori e i tiri liberi. Si gioca tutto dalla lunetta, Caroti tiene in vita Udine ma nell’ultimo possesso arriva la palla persa di Gaspardo che impedisce ai suoi di giocare per la tripla del possibile pareggio. Finisce quindi con la vittoria di Cantù, che a fine partita esalta i 26 punti di Anthony Hickey e i 17 di Moraschini. A Udine non bastano i 17 punti a testa per Alibegovic e Caroti.