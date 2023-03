Napoli-Lazio, super gol di Vecino: tiro imparabile, Maradona gelato (VIDEO)

di Giorgio Billone 30

Super gol di Matias Vecino in Napoli-Lazio e a sorpresa i biancocelesti sono in vantaggio al Maradona: in alto ecco il video della rete dello 0-1. Il centrocampista gela Spalletti con un grandissimo tiro di controbalzo da fuori area, raccogliendo una respinta non perfetta di Kvaratskhelia. E gli azzurri sono così sotto in casa, di seguito ecco il video.