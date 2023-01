Napoli, lavoro personalizzato in palestra per Kvaratskhelia. Demme in gruppo

Il Napoli, archiviata la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia subita ai rigori contro la Cremonese, è subito tornato ad allenarsi questa mattina sul campo del Konami Training Center. Ora l’obiettivo degli azzurri è quello di preparare la prossima gara contro la Salernitana di sabato, valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I calciatori che sono scesi in campo ieri hanno svolto un lavoro di scarico in palestra, mentre il resto del gruppo, dopo la fase di attivazione in palestra, si è focalizzato su lavoro di forza, accelerazioni e seduta tattica; per concludere una partita a campo ridotto. Khvicha Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato in palestra, mentre Diego Demme ha effettuato l’intera seduta in gruppo.