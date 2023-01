Lazio-Bologna, i convocati di Thiago Motta: out Arnautovic, c’è il nuovo innesto Ravaglia

Il Bologna, dopo il successo in rimonta ottenuto in casa dell’Udinese, è pronto a tornare in campo per affrontare la Lazio nel match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023. In vista delle sfida dell’Olimpico, cruciale per il proseguo del cammino degli emiliani, il tecnico rossoblù Thiago Motta ha diramato la lista dei convocati, tra i quali figura il nuovo acquisto Ravaglia, mentre è assente per infortunio Marko Arnautovic. Ecco l’elenco completo degli uomini a disposizione dell’allenatore italo-brasiliano.

Portieri: Bardi, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Amey, Cambiaso, Kasius, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa, Soumaoro.

Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Medel, Moro, Pyyhtia, Schouten, Soriano.

Attaccanti: Barrow, Orsolini, Zirkzee.