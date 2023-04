Il difensore del Napoli Kim inizierà il servizio militare obbligatorio a giugno. L’ex giocatore del Fenerbahce partirà per la Corea a giugno appena finirà la stagione. Il coreano resterà in patria per soli 21 giorni, invece dei canonici 21 mesi di durata del servizio, per meriti sportivi. Kim tornerà poi a disposizione di mister Spalletti a inizio luglio.