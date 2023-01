Napoli-Juventus, gol di Osimhen: Szczesny para su Kvaratskhelia, poi il tap-in (VIDEO)

di Giorgio Billone 34

Il video del gol di Victor Osimhen in Napoli-Juventus: dopo quattordici minuti crolla il muro bianconero, con una grande girata da parte di Kvaratskhelia che viene però respinta da Szczesny, il portiere polacco non può nulla invece sul tap-in perfetto del nigeriano che parte da posizione regolare e la deposita in rete per l’1-0 azzurro. Di seguito ecco il video.