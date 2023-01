Juventus, la striscia di imbattibilità termina dopo 680′: fatale il gol di Osimhen

Il gol di Victor Osimhen non ha solamente portato in vantaggio il Napoli nella gara del Maradona ma ha anche messo fine alla striscia di imbattibilità della Juventus. I bianconeri non subivano reti da ben 8 partite per un totale di 680′ di gioco, ma sono stati trafitti dalla marcatura dell’attaccante nigeriano, andando in svantaggio nel match della 18^ giornata di Serie A e tornando a subire gol.