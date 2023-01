Napoli-Juventus 5-1, Allegri: “Hanno strameritato. In queste serate mi viene da ridere…”

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato a Dazn dopo l’incredibile sconfitta contro il Napoli per 5-1. Ecco le sue parole: “Innanzitutto bisogna fare i complimenti al Napoli. Noi eravamo bassi, anche di energie, poi il terzo, il quarto. Loro hanno fatto una bella partita, noi in difficoltà dopo 20 minuti. Il nostro miglior momento è stato prima del loro 2-0. Ci siamo prima rialzati, abbiamo anche fatto gol. Ma il calcio è anche questo, ogni tiro loro poteva essere gol. Basta vedere il terzo gol con una palla lisciata. Bisogna mettersi in piedi, rialzarsi e lavorare, il campionato è lungo. Ma la partita è stata questa”.

E ancora: “Diciamo che le sconfitte sono sempre pesanti, a volte sono immeritate, stasera era meritata. Ci sono delle situazioni, come stasera, dove rischi di prendere gol su situazioni facilmente leggibili, come su calcio d’angolo. A volte ti va bene, a volte no. Abbiamo avuto la forza di provare a ribaltarla, ma alla fine non è stato così. Il Napoli ha ampiamente meritato. Noi però veniamo da 8 vittorie consecutive e non dobbiamo buttarci giù”.

Proseguendo: “Quando fai errori così in queste partite poi è difficile. Però ripeto, sono serate che capitano, è capitato contro la prima della classe che lo merita, e ha 10 punti di vantaggio. Noi dobbiamo cercare di crescere, recuperare gli infortunati, e trovare il massimo dalle situazioni negative. Abbiamo vinto poche palle, però abbiamo avuto anche un buon momento nel primo tempo. Però la sconfitta è più che meritata. Non ci dobbiamo abbattere, come non ci dovevamo esaltare dopo le 8 vittorie”.

In conclusione: “Prima ci abbassavamo troppo dalla parte di Kostic, infatti dopo poco ho deciso di cambiare. Le prime cose buone sono state fatte dopo il cambio. Ripeto, il secondo gol è stato una palla che è rimasta lì. Il terzo poi. A me in queste serate viene da sorridere. Non è un caso però, si vede che avevamo poche energia. Ultima partita Agnelli? Dispiace per il Presidente, con lui ho passato anni meravigliosi. Un ciclo irripetibile, noi ora dobbiamo pensare ad andare avanti e raggiungere gli obiettivi della stagione”.