Napoli-Juventus 5-1: Spalletti insegue Allegri per la stretta di mano fino al tunnel (VIDEO)

di Giorgio Billone 37

Divertente siparietto dopo Napoli-Juventus 5-1 tra Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri. Il tecnico di Certaldo, dopo la netta vittoria contro il rivale livornese, va proprio a cercare il tecnico avversario per la tradizionale stretta di mano, ma il mister bianconero non sembrava particolarmente propenso. Con fare teatrale, Spalletti insegue Allegri con il braccio teso per il saluto fino al tunnel degli spogliatoi, e a quel punto l’allenatore bianconero cede e risponde al saluto con la stretta di mano. In alto ecco il vdeo.