Napoli, intera seduta in gruppo per Osimhen

Arrivano buone notizie per il Napoli dall’allenamento mattutino sostenuto presso il Konami Training Center di Castel Volturno. Victor Osimhen, dopo i miglioramenti dei giorni scorsi, può essere considerato a tutti gli effetti recuperato: l’attaccante nigeriano ha infatti svolto l’intera seduta con il gruppo. Aumentano quindi le chances di vederlo tra i convocati già per la partita di questo fine settimana contro il Verona, che precede l’appuntamento con il Milan di Champions League. In gruppo anche Gaetano, mentre è lontano il recupero di Simeone: l’argentino anche oggi ha solo effettuato terapie.