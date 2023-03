Napoli, intera seduta in gruppo per Raspadori: torna a disposizione per il Milan

Il Napoli, in vista della grande sfida contro il Milan valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha svolto una seduta di allenamento mattutina presso il campo di Castel Volturno. La squadra guidata da Luciano Spalletti, dopo l’iniziale fase di attivazione, ha effettuato una partitella a tema a campo ridotto per poi focalizzarsi su un’esercitazioni tecnico-tattica. Buone notizie per Giacomo Raspadori, che ha sostenuto l’intera seduta con il gruppo, mentre Diego Demme e Bartosz Bereszynski hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Sono tornati dai vari impegni con le Nazionali anche Elmas, Rrahmani, Olivera, Simeone, Kvaratskhelia, Kim e Ostigard.