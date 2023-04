Napoli, Il Mattino annuncia: “Osimhen salta il Milan”

Victor Osimhen non sarà a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida d’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan. A renderlo noto è Il Mattino, che titola: “Batosta Osimhen, salta il Milan“. Secondo le ultime indiscrezioni, l’attaccante del Napoli non sarà della gara a San Siro dato che non ha ancora recuperato al 100%. Nella giornata di sabato 9 aprile si è allenato a parte per evitare contrasti e i partenopei non sembrano intenzionati ad accelerare il suo recupero. Al massimo potrebbe andare in panchina, ma appare improbabile che Spalletti lo rischi.