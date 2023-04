Inter, dirigenza al lavoro per il sostituto di Inzaghi: spunta il nome di Sergio Conceicao

Salvo sorprese, a fine stagione le strade di Simone Inzaghi e dell’Inter si separeranno. Nonostante i trofei vinti dal tecnico, l’annata è stata ben al di sotto delle aspettative e le due parti decideranno con ogni probabilità di interrompere il rapporto. I nerazzurri si stanno dunque già guardando intorno per individuare un sostituto e, tra i nomi sondati dalla dirigenza – come riporta La Gazzetta dello Sport – spicca quello di Sergio Conceicao.

Attualmente alla guida del Porto, era già stato preso in considerazione per il post-Conte e piace molto alla società. Il portoghese vanta infatti grande esperienza internazionale ed è bravo a valorizzare i giocatori che ha, senza eccedere nelle richieste sul calciomercato. Al momento non c’è nulla di concreto, anzi la Rosea parla di un semplice contatto esplorativo. Fatto sta che un ritorno in Italia non dispiacerebbe a Conceicao. A fare la differenza, ovviamente, sarà l’eventuale presenza dell’Inter nella prossima Champions League.