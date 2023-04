Milan-Napoli, Capello: “Senza Osimhen si parte 50-50, Spalletti deve lavorare sulla testa”

In vista dell’andata dei quarti di Champions League tra Milan e Napoli, Fabio Capello ha espresso il suo pensiero sulle colonne della Gazzetta dello Sport: “Dipenderà molto da Osimhen. Senza di lui si parte 50-50, mentre se è titolare il Napoli ha un 5% in più. Pioli dovrà capire come evitare che gli arrivi la palla e ragionare sul fatto che Di Lorenzo va in difficoltà nell’uno contro uno con Leao. Spalletti invece deve lavorare sulla testa, oltre a convincere la squadra che sta bene. A Lecce non ho avuto quest’impressione“.