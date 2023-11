Napoli, il calendario dopo la sosta fa paura: Atalanta, Real, Inter e Juventus

Il Napoli perde ancora in casa. L’Empoli con il gol di Kovalenko al 91′ rischia di condannare Rudi Garcia all’esonero, dopo essere già stato in bilico prima dell’altra sosta nazionali. Adesso le due settimane di pausa aprono il periodo delle riflessioni, ma il tempo stringe. Ecco perché già oggi o domani De Laurentiis dovrebbe sciogliere i dubbi. L’esonero o la conferma. Nessuna mezza misura, perché questa sosta deve servire per lavorare in vista di un periodo infernale di impegni. Il 25 novembre il Napoli farà visita all’Atalanta a Bergamo. Quattro giorni dopo un’altra trasferta per niente banale: Real Madrid-Napoli. Il 3 dicembre il Napoli ospiterà l’Inter, mentre cinque giorni dopo sarà la Juventus l’avversaria dei partenopei. Poi il Braga in Champions League. Per Garcia o un sostituto, il tempo per la svolta di gioco stringe.