L’ingresso in campo di Jannik Sinner e il boato del pubblico, Atp Finals Torino 2023 (VIDEO)

Al Pala Alpitour di Torino è finalmente arrivato il momento di Jannik Sinner. Tanta attesa, tante parole e e analisi in questi giorni, ma ora è il momento di scendere in campo. Un Sinner visibilmente emozionato durante la sua presentazione tra i boati del pubblico di casa in vista del suo impegno contro Stefanos Tsitsipas in questa prima giornata.

The home hero is in the house 🇮🇹🏡@janniksin takes on @steftsitsipas in front of an ELECTRIC #NittoATPFinals crowd in Turin!

— Tennis TV (@TennisTV) November 12, 2023