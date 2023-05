Napoli, gli auguri a De Laurentiis sui social: “Uno scudetto come regalo, altre conquiste come desiderio”

Aurelio De Laurentiis compie oggi 74 anni e il Napoli, tramite i suoi canali social, non poteva affatto non celebrare il presidente che, dopo 33 anni di digiuno, ha riportato i partenopei a vincere lo scudetto, il terzo della loro storia dopo quelli del 1987 e del 1990. “Uno scudetto come regalo e altre grandi conquiste come desiderio. Buon compleanno Presidente!”, gli auguri della squadra al suo patron.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SSC Napoli (@officialsscnapoli)