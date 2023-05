Napoli, Giuntoli: “Non preoccupatevi del futuro, con De Laurentiis non ci saranno mai problemi”

“Ringrazio l’ad Chiavelli e il presidente De Laurentiis. Posso dire che mi hanno cambiato la vita, a loro sarò sempre riconoscente. Volevo ringraziare tutta la sua famiglia, Aurelio mi ha trattato come un figlio, Edoardo mi ha trattato come un fratello nel condividere la quotidianità. Lo stesso con Luigi e Valentina. Ci tenevo in particolare a ringraziare Giuseppe Pompilio, la mia famiglia, mio figlio Alessandro nato poco più di un anno fa e mio papà che non c’è più e che ha sempre creduto in me. E l’ultima cosa, al popolo napoletano: non vi preoccupate del futuro, io sono qua da 8 anni e sento sempre parlare di chi va via o rimane, ma nelle mani di Aurelio De Laurentiis non ci saranno mai problemi, sarà sempre un grande Napoli”. Lo ha detto il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli durante la festa Scudetto al ‘Maradona’ nel post gara della vittoria sulla Fiorentina. Poco prima il presidente De Laurentiis nel suo discorso aveva invitato il ds – accostato in questi giorni alla Juventus – ad aprire un ciclo con i partenopei.