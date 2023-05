Napoli, De Laurentiis ai tifosi: “Volevo regalarvi la Champions, ci riproveremo il prossimo anno”

“Dalla Serie C alla Serie A ne abbiamo fatta di strada, siamo andati in Europa per ben 14 anni. Quest’anno c’era la possibilità di regalarvi la Champions a cui tenevo molto, ma ci riproveremo l’anno prossimo”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parlando al ‘Maradona’ durante la festa scudetto dei neo campioni d’Italia.