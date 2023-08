Napoli-Girona, Osimhen out per un affaticamento muscolare

“Victor Osimhen non prenderà parte alla partita per un affaticamento muscolare”. Lo fa sapere il Napoli a pochi minuti dall’amichevole contro il Girona a Castel di Sangro, sede della seconda parte di preparazione degli uomini di Rudi Garcia. Nel tridente il tecnico francese ha lanciato dal 1′ Giovanni Simeone, uno dei tre centravanti in rosa insieme all’ex Lille e a Giacomo Raspadori, fresco di rinnovo di contratto. Adesso Rudi Garcia aspetta di ritrovare in perfette condizioni Osimhen. Niente di serio per l’attaccante, ma regna la legge della precauzione in pieno precampionato.