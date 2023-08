Napoli-Girona 4-2 d.c.r.: il tabellino dell’amichevole

Il Napoli vince ai rigori 4-2 contro il Girona in amichevole a Castel di Sangro dopo l’1-1 nei tempi regolamentari. A Castel di Sangro, senza Victor Osimhen, fermo per un lieve affaticamento muscolare, è la squadra spagnola a passare in vantaggio. Stuani sfrutta l’errore di Ostigard e batte Gollini. Prima della fine dei 45′, un fallo in area di Arnau su Folorunsho regala la possibilità dagli undici metri a Simeone che realizza il rigore dell’1-1. Il risultato non cambia più. Si va quindi ai calci di rigore che assegnano la vittoria al Napoli, in gol con Raspadori, Anguissa e Zielinski, mentre Politano colpisce il palo. Meret para due rigori, Callens calcia alto.

NAPOLI: Gollini (60′ Meret), Zanoli (60′ Di Lorenzo), Ostigard (60′ Rrahmani), Juan Jesus, Obaretin (60′ Olivera), Zedadka (60′ Anguissa), Elmas (60′ Politano), Folorunsho (60′ Zielinski), Zerbin (60′ Kvaratskhelia), Lozano (46′ Lobotka), Simeone (60′ Raspadori). All. Garcia.

GIRONA : Juan Carlos, Arnau, David Lopez, Blind, Miguel, Aleix Garcia, Herrera, Justin, Savio, Tsygankov, Stuani. All. Miguel Munoz

Arbitro: Campione di Pescara

Marcatori: 13′ Stuani, 42′ Simeone rig.

La sequenza dei rigori: Raspadori gol, Victor parato, Anguissa gol, Callens alto, Zielinski gol, Almena gol, Politano parato, Couto parato