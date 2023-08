Amichevole 2023: nessuno la sblocca, reti inviolate tra Torino e Lens

Termina in pareggio e a reti inviolate, l’amichevole tra Lens e Torino. Una bella prima frazione di gioco con i granata che ci provano subito al nono, con l’inserimento di Seck in area, la cui conclusione viene però salvata da Samba. Poi ancora la formazione di Juric a spingere con Vojvoda al 14′ e con la punizione di Costa al 23′, uscita fuori di pochissimo. Nella ripresa, i ritmi si abbassano a causa dei diversi cambi e dei numerosi falli. Al 68′ arriva una buona occasione per i francesi con un cross teso sul secondo palo verso Frankowski, palla che si spegne sul fondo. Sul finale un buono scambio tra Radonjic-Pellegri-Dembele termina con un contrasto tra l’esterno granata e il portiere Leca. Nessuno riesce ad imporsi, termina 0-0.