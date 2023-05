Sport in tv domenica 7 maggio: programma e orari di tutti gli eventi

di Mattia Zucchiatti 12

Tutto pronto per una nuova giornata di sport da seguire in tv. Domenica 7 maggio potrete vivere un ampio menu di eventi sportivi. Spazio naturalmente alla Serie A, ma anche alla finale del Masters 1000 di Madrid di tennis. E poi naturalmente la seconda tappa del Giro d’Italia e alle ultime emozioni da vivere all’Open d’Italia di golf. Poi calcio estero, basket, volley, scherma, boxe, ginnastica ritmica, canottaggio, arrampicata e molto altro. Insomma, una giornata da vivere su Sportface.it e in tv. Di seguito, il palinsesto sportivo di domenica 7 maggio.