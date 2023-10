Napoli-Fiorentina, Italiano: “Arriviamo da risultati positivi, la squadra sta bene”

“Arriviamo da un bel po’ di risultati positivi e la squadra sta bene. L’Europa League ci ha lasciato qualcosa di positivo in quanto a reazione. Si è lavorato bene, abbiamo preparato questo match con attenzione e con la voglia di fare una bella figura”. Così Vincenzo Italiano ai microfoni ufficiali della Fiorentina ha presentato la trasferta di Napoli. “La reazione contro il Ferencvaros è stata fantastica, pensavamo potesse essere subito indirizzata nel modo giusto, invece non è andata così. Ma quando si è complicata siamo stati bravi a reagire. Alla fine siamo usciti con felicità ed orgoglio fra gli applausi, una bella soddisfazione anche perché lo stadio ci ha trascinato per 90′”, spiega il tecnico. “Il Napoli è forte e lo è ormai da tantissimi anni. Ha giocatori di livello mondiale, sarà un test molto impegnativo, ha giocatori forti. Sappiamo cosa ci aspetta e che dovremo sudare per ottenere punti, ma ci siamo abituati. La panchina? Sì, può essere utile come sempre”.