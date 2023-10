Florentino Pérez, Presidente del Real Madrid, sarà assente al Santiago Bernabéu per assistere alla sfida contro l’Osasuna, dopo essere risultato positivo al coronavirus qualche giorno fa. Martedì non si era neanche recato a Napoli per il match di Champions League, un evento insolito visto che il numero uno dei Blancos è sempre accanto alla propria squadra.