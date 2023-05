Juventus, Danilo: “Non si può restare nella comfort zone con il razzismo, bisogna agire”

Nel finale della sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Juventus, valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A 2022/2023, Dusan Vlahovic è stato vittima di insulti razzisti da parte di alcuni presunti ‘tifosi’. A poche ore di distanza dall’episodio, il club bianconero ha riproposto sui social un’intervista del difensore brasiliano Danilo, nella quale veniva affrontata proprio la tematica del razzismo: “Il razzismo è razzismo e basta. Quello che vedo in questo momento nel mondo del calcio è che si verificano spesso determinate situazioni. Noi, intendo il mondo calcistico, aspettiamo che la cosa si faccia insopportabile prima di agire e fare qualcosa. E’ qui che dobbiamo cambiare atteggiamento. Non possiamo dire: “Va bene, c’è stato un atto di razzismo in una partita, due e così via”. E poi aspettare sei mesi fare qualcosa. Bisogna farlo subito, nel momento in cui accade. Sono cose che o si fanno o non si fanno. Non si può restare nella comfort zone su questo tema, altrimenti le cose non cambiano“.

Con il razzismo non c'è comfort zone. — JuventusFC (@juventusfc) May 7, 2023