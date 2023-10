Napoli-Fiorentina 1-3, Bonaventura: “Grande partita, strafelice per la convocazione in nazionale”

Giacomo Bonaventura ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Napoli-Fiorentina 1-3, posticipo dell’ottava giornata della Serie A 2023/2024 che ha visto i toscani imporsi sul campo dei Campioni d’Italia in carica e agganciare la Juventus al terzo posto in classifica. Il centrocampista viola, autore del gol del nuovo vantaggio ospite sul 2-1, non nasconde la sua gioia: “Abbiamo fatto una grande partita, tenendo palla e difendendo bene. I singoli giocano bene perchè tutta la squadra gira, siamo in grande forma – spiega Bonaventura – Adesso penseremo alle altre partite, ma prima c’è la sosta.” Sosta che Bonaventura passerà in nazionale, dopo aver ricevuto la convocazione del ct Spalletti: “Do sempre il massimo, sono strafelice sia per me che per la squadra perchè se arrivano questi risultati è merito del gruppo. Sono partito bene quest’anno, mi sento in forma e voglio continuare così.”