Arnaldi-Wolf in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2023

Matteo Arnaldi affronterà JJ Wolf al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai 2023, in programma dal 4 al 15 ottobre. Il tennista sanremese non si ferma più e settimana dopo settimana riesce ad alzare il suo livello e a stupire. Dopo il primo ottavo di finale raggiunto in uno slam (solamente alla sua terza partecipazione) ora c’è la chance anche di raggiungere lo stesso traguardo in un 1000 poche settimane dopo. Non male per un ragazzo che pochi mesi fa era fuori dai 100 e giocava (bene) nei challenger. Il match si prospetta equilibrato, ma Matteo ha già sconfitto il suo avversario in maniera netta pochi giorni fa a Pechino lasciandogli solamente quattro games. Insomma, si può essere ottimisti.

