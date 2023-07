Napoli, si ferma Mario Rui: distrazione di primo grado del retto femorale destro

A meno di un mese dall’inizio del campionato di Serie A 2023/2024 arrivano brutte notizie per il Napoli, che perde per infortunio Mario Rui. L’esterno portoghese, infatti, ha riportato una distrazione di primo grado del retto femorale destro, come comunicato dal club campione d’Italia attraverso una nota: “Gli esami strumentali effettuati, in seguito all’infortunio rimediato nel corso dell’amichevole Napoli-Spal, hanno evidenziato una distrazione di primo grado del retto femorale destro”, ha scritto il club partenopeo. Il calciatore portoghese, che risulta fra i convocati per il ritiro a Castel di Sangro, “ha già iniziato l’iter riabilitativo”.