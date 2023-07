Calcio femminile, Mondiali 2023: la Cina in 10 batte 1-0 Haiti

di Mattia Zucchiatti 14

La Cina supera Haiti per 1-0 nel secondo match della seconda giornata del gruppo D dei Mondiali femminili di calcio, in scena in Australia e in Nuova Zelanda. All’Hindmarsh Stadium di Adelaide decide la rete, al 74′, di Shuang Wang, che permette alla Cina di conquistare tre punti in inferiorità numerica. Al 29′ infatti Zhang Rui aveva lasciato le sue compagne in dieci per un rosso diretto. Questa vittoria consente alle cinesi di portarsi a 3 punti nella classifica del girone, assieme alla Danimarca. L’Inghilterra, che affronterà proprio la Cina il primo agosto, è prima a quota 6, mentre Haiti è ferma a zero.