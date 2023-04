Napoli, Ferlaino: “Non c’è bisogno di ricucire alcun rapporto con i tifosi, la città è felice”

L’ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de ‘La politica nel pallone’ in onda su Gr Parlamento, ha parlato della situazione tra la squadra campana ed i suoi sostenitori: “Non c’è bisogno di ricucire alcun rapporto, tutti i tifosi del Napoli stanno allestendo la città di striscioni e bandiere azzurre. Napoli è felice e contenta. La sconfitta di ieri è dovuta alla capacità del Milan di bloccare il gioco a centrocampo. Il Milan è riuscito a bloccare la fonte di gioco del Napoli e ieri si è ricordato di essere una grande squadra come quella dello scorso anno”.

“Cosa succederà quando il Napoli vincerà lo scudetto? Quello che è successo le prime due volte che ha vinto. Ma certo dopo 33 anni il pubblico napoletano è contento, lo vedo in ogni quartiere dove vado. Napoli è felice”, ha concluso Ferlaino.