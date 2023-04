Inter, comunicato Curva Nord: “Pazienza finita, ora passare il turno in Coppa Italia e Champions”

Duro, durissimo comunicato della Curva Nord dell’Inter, il gruppo di ultras nerazzurri, dopo la decima sconfitta in Serie A che ha creato tanti malumori nei confronti di Inzaghi e della squadra: “Coppa Italia, passaggio turno e qualificazione Champions ultima spiaggia. Abbiamo dato sempre sostegno, non abbiamo mai smesso di star vicino alla squadra neppure per un secondo anche dopo i peggiori risultati stagionali ma adesso la pazienza ha un termine. Il termine sono i tre risultati minimi che reputiamo una squadra come la nostra abbia il dovere di conseguire visto il punto a cui siamo arrivati ed i valori di squadra superiori che siamo certi si possono ancora esprimere. Se abbiamo tollerato i risultati altalenanti in un campionato che per meriti di altri non si è rivelato la nostra portata, adesso è tempo di proseguire in quelli che con merito ci vedono ancora in una corsa che non si deve arrestare. Per queste ragioni resteremo a fianco ancora una volta ai nostri colori ma sia chiaro che la pazienza è finita e se non si raggiungeranno questi risultati, riterremo tutti i responsabili e li tratteremo come meritano. Rispettate la nostra maglia e la nostra storia, chi non dà tutto non dà niente”, scrivono i tifosi nella loro nota.