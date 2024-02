Napoli, è ufficiale: Walter Mazzarri esonerato, Francesco Calzona al suo posto

Adesso è anche ufficiale: Walter Mazzarri è stato esonerato. La decisione è stata presa dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che a 48 ore dall’andata del match di ottavi di finale della Champions League con il Barcellona ha deciso di cambiare per la seconda volta guida tecnica in questa stagione sin qui sciagurata. Mazzarri è subentrato a Rudi Garcia alla tredicesima giornata di campionato con il Napoli quarto a 21 punti ed è sprofondato al nono posto con 15 punti conquistati nelle successive 12 partite. In più la fragorosa eliminazione agli ottavi di Coppa Italia perdendo per 0-4 in casa contro il Frosinone e la Supercoppa Italiana persa, in finale, all’ultimo minuto contro l’Inter. Al suo posto arriva Francesco Calzona, attuale commissario tecnico della Slovacchia e membro dello staff prima di Sarri e poi di Spalletti. Per lui subito un esordio di fuoco mercoledì al Maradona contro il Barcellona di Xavi.

I NUMERI DI MAZZARRI

12 partite in Serie A: 4 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte

2 partite in Champions League: 1 vittoria e 1 sconfitta

2 partite in Supercoppa: 1 vittoria e 1 sconfitta

1 partita in Coppa Italia: 1 sconfitta