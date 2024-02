Napoli, chi è Francesco Calzona: l’uomo che può risollevare una stagione nata male

Dopo Rudi Garcia e Walter Mazzarri, Aurelio De Laurentiis decide di cambiare ancora ed è pronto ad affidare la panchina del Napoli a Francesco Calzona. Proprio come nel caso di Mazzarri si tratta di un ritorno, seppur in vesti diverse. Calzona ha infatti trascorso ben cinque anni nello staff dei partenopei in qualità di collaboratore tecnico. Dopo aver affiancato Maurizio Sarri dal 2015 al 2018, ha fatto parte dello staff di Luciano Spalletti anche nella stagione 2021/2022, per poi lasciare l’incarico e diventare commissario tecnico della Nazionale della Slovacchia. Ma chi è Francesco Calzona e, oltre a Napoli e Slovacchia, com’è andata la sua carriera nel mondo del calcio? Ecco tutte le risposte che cercate.

La sua esperienza da calciatore non è stata indimenticabile dato che ha collezionato soltanto 3 presenze tra i professionisti, con l’Arezzo tra il 1985 e il 1987, per poi giocare tra i dilettanti. E’ andata decisamente meglio la sua avventura come allenatore, iniziata nel 2004 in Promozione toscana e decollata al fianco di Maurizio Sarri. Dopo averlo avuto come allenatore nel 2000 al Tegoleto, Calzona ha collaborato con lui dal 2007 – sulla panchina dell’Avellino – fino al 2018 in Serie A tra Verona, Perugia, Empoli e Napoli.

Quindi una breve esperienza al Cagliari nel 2020, come allenatore in seconda di Eusebio Di Francesco, e poi il ritorno al Napoli nello staff di Luciano Spalletti. La grande occasione si è però presentata nell’estate del 2022, quando la Slovacchia ha deciso di affidargli la panchina. Calzona ha ripagato la fiducia, staccando il pass per gli Europei, ed ha attirato l’attenzione di tante squadre di club. Tra queste anche il Napoli, che ha scelto proprio lui per risollevare una stagione nata male, nella speranza di invertire il trend già dalla gara contro il Barcellona.