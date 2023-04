Napoli e l’amore di Insigne: “Da tifoso sono scaramantico, ma manca poco al grande sogno”

Lorenzo Insigne non abbandona le origini, e all’indomani della sfida vinta dal Napoli contro la Juventus, l’ex capitano Azzurro posta sui social una foto scrivendo: “‘Je stò vicino a te. Alcuni amori li senti sempre molto vicini, è stato molto difficile non esprimermi in questo periodo; ma da tifoso napoletano sono scaramantico. Ma questa volta posso dirlo: manca poco al grande sogno. Avanti così!”.