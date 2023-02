Napoli, dominio più forte della scaramanzia: boom di tatuaggi con lo scudetto

Il dominio che sta esercitando il Napoli in questo campionato di serie A è più forte anche della proverbiale scaramanzia. Nonostante le tante giornate che ci separano dal termine della stagione 2022/2023, i tifosi partenopei iniziano crederci sul serio e arrivano già le prime richieste di tatuaggio con il tricolore. “Da giorni non faccio altro”, racconta all’ANSA Salvatore Russo, tatuatore di via Toledo. “E’ bastato che pubblicassi sui social la foto del tricolore con il numero 3 che mi sono inciso da solo sulla gamba per far partire le richieste”. Meravigliato? “Conoscendo i napoletani non mi aspettavo tante richieste, ma i nostri ragazzi sono troppo forti e quest’anno battono tutti, anche la scaramanzia”.